Видеорегистратор снял наезд автомобиля на лошадь в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
30 марта 2016, 13:15ПроисшествияМарина
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Вечером 29 марта на Черноисточинском шоссе произошло ДТП, в котором пострадала лошадь. Животное получило настолько сильные увечья, что хозяину пришлось перерезать ей горло.
Сюжеты: Нижний Тагил
В сети появилось видео, на котором видно как семерка сбила лошадь. После столкновения животное пытается встать, но падает на землю.
Как сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, животное вел по обочине цыган. Лошадь вырвалась и попала под машину.
Видео: Михаил ВВ / youtube.com
© Марина Строшкова, TagilCity.ru
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