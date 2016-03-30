Виновата санитарка: в Екатеринбурге сыщики закончили расследование гибели воспитанницы интерната для умственно отсталых детей

Трагедия произошла 11 января в детском доме-интернате на улице Ляпустина. Во время утренних гигиенических процедур обвиняемая положила 8-летнюю девочку-инвалида в ванну с водой и ушла. При этом она не предупредила свою коллегу, которая в то время мыла другого ребенка, что воспитанница осталась одна.

Девочка не могла долго находится без посторонней помощи в силу имеющейся болезни. Поэтому никто не заметил, когда она захлебнулась в ванной.

Сыщики опросили персонал интерната и служащих органов опеки, изучили личные дела работников, а также историю болезни погибшей. Стоит отметить, что в интернат приезжал детский омбудсмен Павел Астахов и сравнил его с «фабрикой несчастья».

Для утверждения обвинительного приговора следователи направили дело в прокуратуру. Далее оно перейдет в суд.