Банда наркосбытчиков осуждена в Асбесте: сообщники получили от 7 до 12 лет строгого режима

Мужчины подыскивали покупателей в интернете и занимались распространением наркотических веществ на территории Асбеста и Сухого Лога.

Преступникам удалось сбыть 0,61 грамма наркотика. При попытке сбыть при помощи «закладки» еще более 100 грамм, мужчины были задержаны правоохранителями.

Суд решил назначить наказание организатору преступной группы в виде 12 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 тыс. руб. Трем его подельникам – от 7 до 10 лет лишения свободы. Преступники осуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в виде гарантии обеспечения исполнения наказания суд наложил арест на автомобиль марки «Инфинити» и денежные средства в размере 200 тыс. рублей, принадлежащие одному из осужденных.