Девочка погибла из-за непотушенной сигареты в Невьянске: ее отец закрыл комнату на ключ и ушел за спиртным (ФОТО)

Как стало известно, 31-летний мужчина в январе текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил сходить в магазин за очередной порцией спиртного. При этом под его присмотром находилась малолетняя дочь, которую он решил оставить с пьяной соседкой. Комнату, где находилась девочка, он закрыл на ключ, лишив тем самым женщину и ребенка возможности покинуть помещение в случае ЧС.