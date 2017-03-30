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Девочка погибла из-за непотушенной сигареты в Невьянске: ее отец закрыл комнату на ключ и ушел за спиртным (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девочка погибла из-за непотушенной сигареты в Невьянске: ее отец закрыл комнату на ключ и ушел за спиртным (ФОТО)

30 марта 2017, 12:35Происшествия
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