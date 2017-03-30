Девочка погибла из-за непотушенной сигареты в Невьянске: ее отец закрыл комнату на ключ и ушел за спиртным (ФОТО)
Следователи Невьянска завершили расследование преступления предусмотренного ст. 125 УК РФ «оставление в опасности», в результате которого погибла малолетняя девочка.
Как стало известно, 31-летний мужчина в январе текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил сходить в магазин за очередной порцией спиртного. При этом под его присмотром находилась малолетняя дочь, которую он решил оставить с пьяной соседкой. Комнату, где находилась девочка, он закрыл на ключ, лишив тем самым женщину и ребенка возможности покинуть помещение в случае ЧС.
В момент пребывания с ребенком пьяная женщина начала курить и спровоцировала пожар из-за неосторожного обращения с огнем. Она и ребенок не смогли покинуть комнату и задохнулись от продуктов горения, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: СУ СК по Свердловской области
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