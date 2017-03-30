Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе Екатеринбург — Серов: виновник никогда не получал права (ФОТО)

Водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки скончались до приезда медиков. У автоледи диагностирована ЧМТ, один из пассажиров находится в коме, все участники ДТП распределены по больницам области. Медики пока не дают никаких прогнозов. Разобраться в обстоятельствах ДТП предстоит правоохранителям.