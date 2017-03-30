Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе Екатеринбург — Серов: виновник никогда не получал права (ФОТО)
30 марта 2017, 15:50Происшествия
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30 марта на автодороге Екатеринбург – Серов произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Еще четверо доставлены в разные медучреждения в тяжелом состоянии.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной аварии стало лобовое столкновение автомобилей «Митсубиси» и «ВАЗ-21102», последним управляла 29-летняя девушка.
Водитель иномарки и пассажир отечественной легковушки скончались до приезда медиков. У автоледи диагностирована ЧМТ, один из пассажиров находится в коме, все участники ДТП распределены по больницам области. Медики пока не дают никаких прогнозов. Разобраться в обстоятельствах ДТП предстоит правоохранителям.
Как сообщает Е1, водитель иномарки никогда не получал водительское удостоверение и не имел права осуществлять управление транспортным средством.
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Фото: УГИБДД по Свердловской области
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