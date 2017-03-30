Двухэтажное здание загорелось на окраине Екатеринбурга: более 200 кв. метров в огне (ФОТО, ВИДЕО)
30 марта 2017, 15:30Происшествия
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В Екатеринбурге сгорело двухэтажное заброшенное здание на Вторчермете.
Сюжеты: Екатеринбург
Причины пожара пока неизвестны. Жители квартала, где происходил пожар, жаловались на копоть и невыносимый запах. В здании располагалась пилорама, потом детский клуб, а позже оно опустело, и его облюбовали для игр местные мальчишки, сообщает Е1.
На месте инцидента работают пожарные, которым сигнал поступил около часа дня. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в ликвидации возгорания принимают участие шесть единиц техники и столько же человек личного состава.
Фото и видео: E1.RU
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