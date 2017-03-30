Двухэтажное здание загорелось на окраине Екатеринбурга: более 200 кв. метров в огне (ФОТО, ВИДЕО)

Причины пожара пока неизвестны. Жители квартала, где происходил пожар, жаловались на копоть и невыносимый запах. В здании располагалась пилорама, потом детский клуб, а позже оно опустело, и его облюбовали для игр местные мальчишки, сообщает Е1.