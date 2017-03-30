Грудничок получил перелом бедра после падения с мамой у детской поликлиники в Ревде

Это случилось еще 22 марта, пишет JustMedia. На следующий день, видя, что малыш неестественно подгибает ножку, семья пошла на прием к врачу. Рентген выявил серьезный диагноз – перелом бедра.

На основании материалов СМИ проверку по данному делу ведут сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит установить, кто ответственен за уборку территории близ больницы. По результатам будут приняты соответствующие меры.

Сама молодая мать в ведомства не обращалась.