Грудничок получил перелом бедра после падения с мамой у детской поликлиники в Ревде
30 марта 2017, 08:00Происшествия
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На прошлой неделе в Ревде в результате неудачного падения перелом бедра получил шестимесячный малыш. Он находился на руках у мамы, когда молодая женщина поскользнулась и упала. Инцидент произошел у детской поликлиники.
Это случилось еще 22 марта, пишет JustMedia. На следующий день, видя, что малыш неестественно подгибает ножку, семья пошла на прием к врачу. Рентген выявил серьезный диагноз – перелом бедра.
На основании материалов СМИ проверку по данному делу ведут сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Им предстоит установить, кто ответственен за уборку территории близ больницы. По результатам будут приняты соответствующие меры.
Сама молодая мать в ведомства не обращалась.
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