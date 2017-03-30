Таксист поругался с клиенткой и случайно похитил ее сына в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
30 марта 2017, 10:30Происшествия
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В Нижнем Тагиле таксист похитил ребенка пассажирки после ссоры с последней. Как сообщила телеканалу ОТВ мама мальчика, конфликт возник из-за того, что водитель отказался везти ее с двумя детьми.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет Е1, таксист после ссоры на эмоциях рванул с места и не заметил, что на заднем сиденье остался ребенок. Мужчина добровольно отвез мальчика в полицию.
Сейчас женщина и таксист обсыпают друг друга взаимными обвинениями. Однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения, где заметно, что за отъезжающей машиной бегут люди и просят остановиться. Дверь такси, где сидит ребенок, закрывается уже на ходу.
В диспетчерской такси ситуацию комментировать отказались. Женщина забрала ребенка из полиции и написала на водителя заявление. Полицейские начали проверку по данному инциденту.
Видео: YouTube / ОТВ
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