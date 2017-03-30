Уралец вломился в комнату в общежитии и изнасиловал женщину

Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», обвиняемый, находясь под влиянием алкоголя, взломал дверь одной из комнат в общежитии, где он проживал и изнасиловал находящуюся в комнате женщину. Как было установлено, злоумышленник прибывал в городе в командировке и работал на металлургическом предприятии.