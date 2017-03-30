Уралец вломился в комнату в общежитии и изнасиловал женщину
30 марта 2017, 09:05Происшествия
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29 марта прокуратурой Краснотурьинска было утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летнего жителя Серова, который совершил насилие в отношении 40-летней жительницы Краснотурьинска.
Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», обвиняемый, находясь под влиянием алкоголя, взломал дверь одной из комнат в общежитии, где он проживал и изнасиловал находящуюся в комнате женщину. Как было установлено, злоумышленник прибывал в городе в командировке и работал на металлургическом предприятии.
Инцидент произошел в январе текущего года. В отношении серовчанина возбудили уголовное дело по двум статьям: «изнасилование» и «незаконное проникновение в чужое жилище».
Сейчас дело передано в суд, мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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