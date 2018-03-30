72 человека были эвакуированы из филиала УрФУ в Нижнем Тагиле из-за пожара (ФОТО)

В здании сработала пожарная сигнализация, что позволило сразу обнаружить возгорание и начать эвакуацию. До приезда на место пожарных были эвакуированы 72 человека, из них 58 студентов.

На место прибыли 42 огнеборца и 10 единиц спецтехники, пожар площадью 20 кв.метров, был потушен в течение 20 мин.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, сообщает «Накануне». На базе университета сегодня должна была состояться окружная олимпиада по физике, но ее перенесли на неделю.

Фото: Никита Дудников