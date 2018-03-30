72 человека были эвакуированы из филиала УрФУ в Нижнем Тагиле из-за пожара (ФОТО)
30 марта, 10:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
72 человека были эвакуированы из одного из вузов Нижнего Тагила. Горело помещение на 1-м этаже 4-этажного здания по ул. Красногвардейской (филиал УрФУ).
В здании сработала пожарная сигнализация, что позволило сразу обнаружить возгорание и начать эвакуацию. До приезда на место пожарных были эвакуированы 72 человека, из них 58 студентов.
На место прибыли 42 огнеборца и 10 единиц спецтехники, пожар площадью 20 кв.метров, был потушен в течение 20 мин.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, сообщает «Накануне». На базе университета сегодня должна была состояться окружная олимпиада по физике, но ее перенесли на неделю.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Тагильский рабочий
Фото: Никита Дудников
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей