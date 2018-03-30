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72 человека были эвакуированы из филиала УрФУ в Нижнем Тагиле из-за пожара (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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72 человека были эвакуированы из филиала УрФУ в Нижнем Тагиле из-за пожара (ФОТО)

30 марта, 10:40Происшествия
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