Экстренная эвакуация прошла в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле
30 марта, 12:40Происшествия
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30 марта прошла экстренная эвакуация из спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург-Форум».
Сюжеты: Нижний Тагил
В спортивном комплексе было задымление, прошла эвакуация. В «Металлург-форуме» 30 марта планировалось проведение финальных матчей Молодёжной Лиги 2018 по волейболу. На мероприятии собирался лично присутствовать Николай Васильевич Карполь. Людей перевезли в ФОК «Президентский», все мероприятия перенесены.
С территории СОК «Металлург-Форум», частично принадлежащем «ЕВРАЗу», выезжала скорая. Более подробная информация о происшествии станет известна позже.
Также 30 марта произошёл пожар в УРФУ.
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