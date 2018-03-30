Экстренная эвакуация прошла в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле

В спортивном комплексе было задымление, прошла эвакуация. В «Металлург-форуме» 30 марта планировалось проведение финальных матчей Молодёжной Лиги 2018 по волейболу. На мероприятии собирался лично присутствовать Николай Васильевич Карполь. Людей перевезли в ФОК «Президентский», все мероприятия перенесены.