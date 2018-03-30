Неизвестные похитили 50 килограммов пельменей из екатеринбургского кафе
30 марта, 23:30Происшествия
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29 марта около 22:00 в центре Екатеринбурга в одном из кафе неизвестные похитили 50 килограммов пельменей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил владелец заведения, трое неизвестных в масках ворвались в помещение кафе и напугали сотрудников. Однако денег в кассах уже не было, и грабители выгребли из морозильной камеры все пельмени.
Руководство кафе заявило, что заявление в полицию уже написано и сейчас органы правопорядка разыскивают злоумышленников.
Однако по информации пресс-службы УМВД России по Свердловской области, никакого заявления в полицию не поступало. По мнению ведомства, сообщение об ограблении является ложным, сообщают «Известия».
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