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Прорыв на сетях «Водоканала» затопил дорогу и подвалы домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прорыв на сетях «Водоканала» затопил дорогу и подвалы домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 марта, 18:35ПроисшествияИрина Анисимова
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