Сбившему семью из 3-х человек тагильчанину грозит 2 года тюрьмы (ВИДЕО)

Напомним, что у находящегося за рулем Geely несовершеннолетнего тагильчанина не было водительского удостоверения, соответственно, он не имел права садиться за руль. Владелицей авто являлась его мать, которая и разрешила ему порулить. Юноша не затормозил, когда ехавшее впереди него маршрутное такси остановилось, чтобы пропустить пешеходов, и съехал на обочину, где сбил 2-х взрослых и 1-го ребенка.