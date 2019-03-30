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Жительница села Быньги предстанет перед судом за смерть соседки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница села Быньги предстанет перед судом за смерть соседки

30 марта, 07:00ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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