Жительница села Быньги предстанет перед судом за смерть соседки
30 марта, 07:00ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Жительница села Быньги предстанет перед судом за избиение пожилой женщины поленом, повлекшее за собой смерть, сообщает СК Свердловской области.
23 февраля 2019 года местная жительница пришла в гости к своей соседке. Женщины распивали алкоголь. В процессе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла соседке несколько ударов поленом. Потерпевшая от полученных травм скончалась.
Злоумышленница была задержана и помещена под стражу. В ходе расследования был проведен сбор доказательной базы. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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