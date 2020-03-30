Стали известны подробности нападения на четырехлетнего ребенка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего в ночь на 30 марта нападения на женщину и четырехлетнего ребенка.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, задержанный мужчина 29 марта находился в квартире дома на улице Энтузиастов. На почве личной неприязни он ранил свою сожительницу и ее четырехлетнюю дочь. В полицию и в скорую о случившемся сообщили соседи женщины. И ребенок, и женщина находятся в больнице. Подозреваемый сбежал с места происшествия. Его удалось найти, на момент задержания он находился в тяжелом состоянии, поскольку хотел совершить самоубийство. Он также находится в больнице.
27-летний задержанный был неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
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