Стали известны подробности нападения на четырехлетнего ребенка в Нижнем Тагиле

По версии следствия, задержанный мужчина 29 марта находился в квартире дома на улице Энтузиастов. На почве личной неприязни он ранил свою сожительницу и ее четырехлетнюю дочь. В полицию и в скорую о случившемся сообщили соседи женщины. И ребенок, и женщина находятся в больнице. Подозреваемый сбежал с места происшествия. Его удалось найти, на момент задержания он находился в тяжелом состоянии, поскольку хотел совершить самоубийство. Он также находится в больнице.