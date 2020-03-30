В Екатеринбурге во время ночного пожара пострадали три человека
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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Сегодня утром в Екатеринбурге на ул. Токарей, 33 произошел пожар в девятиэтажном доме. Из здания были эвакуированы 51 человек, из них восемь детей, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание началось в девятом часу утра, в квартире на девятом этаже. На место происшествия на девяти машинах выехали 32 спасателя. К девяти часам пожар удалось ликвидировать.
Троих жильцов из горевшей квартиры на девятом этаже — мужчину, женщину и ребенка пришлось госпитализировать.
Причина пожара устанавливается,сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар на улице Токарева стал не единственным за эти сутки: ночью в 12-этажке на Начдива Онуфриева произошло возгорание. В результате из здания были эвакуированы 55 человек. Также на улице Европейская сгорел автомобиль Hyundai Tucson.
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