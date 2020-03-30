В Екатеринбурге во время ночного пожара пострадали три человека

Возгорание началось в девятом часу утра, в квартире на девятом этаже. На место происшествия на девяти машинах выехали 32 спасателя. К девяти часам пожар удалось ликвидировать.

Пожар на улице Токарева стал не единственным за эти сутки: ночью в 12-этажке на Начдива Онуфриева произошло возгорание. В результате из здания были эвакуированы 55 человек. Также на улице Европейская сгорел автомобиль Hyundai Tucson.