В Москве скончались еще два пациента с коронавирусом
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что за последние сутки скончались еще два пациента, у которых диагностирован коронавирус, пишет РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Умершим было 80 и 69 лет. Оба мужчины. У одного из них была диагностирована осложненная пневмония, он несколько дней находился на ИВЛ. У второго пациента имелся диабет.
В настоящий момент в Коммунарке находятся 348 пациентов, у 78 из них лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. За последние сутки в медучреждение поступили еще 28 человек.
По последним данным в России подтверждены 1 534 случая коронавируса, 64 пациента выздоровели, также зафиксировано восемь смертей.
Карта распространения коронавируса в России
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