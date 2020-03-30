В Нижнем Тагиле мужчина ранил ножом четырехлетнего ребенка
Сегодня, 13:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на Вагонке в ночь на 30 марта мужчина напал с ножом на четырехлетнего ребенка, сообщает ИА «Все новости». Информацию изданию подтвердили в Следственном комитете Дзержинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, мужчина ранил ножом четырехлетнего малыша, а затем порезал себе руки. Мужчина был задержан полицией у школы № 38. Он передан медикам. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ребенок госпитализирован в Центр медицины катастроф в Екатеринбурге. Данных о состоянии потерпевшего пока не поступало.
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