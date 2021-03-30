Неизвестный хулиган обстреливает общественный транспорт в Екатеринбурге

В период с 5 по 27 марта он обстрелял несколько автобусов, троллейбусов и трамваев на перекрестке улиц Свердлова и Азина в Екатеринбурге.
Как сообщает Е1, к настоящему времени известно об 11 эпизодах нападения на общественный транспорт.
В Гортрансе подчеркнули, что от регулярных обстрелов никто не пострадал. У некоторых транспортных средств пришлось заменить стекла.
О данных фактах предприятие сообщило в полицию.
Все заявления зарегистрированы, по ним проводится проверка,прокомментировали изданию в УМВД Екатеринбурга.