Обвиняемая в угоне российских автомобилей банда парней пойдет под суд в Екатеринбурге

Обвиняемая в угоне российских автомобилей банда парней пойдет под суд в Екатеринбурге
Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Троих парней, которых обвиняют в угоне отечественных автомобилей, будут судить в Екатеринбурге, сообщает руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения ранее уже имели судимость. Теперь их обвинили по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Старший из обвиняемых также получил обвинение по статье 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия, автомобили ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 екатеринбуржцы угоняли в 2019 году из различных районов города. Сломав штатную блокировку рулевого колеса, молодые люди проникали в транспортные средства, после чего соединяли провода зажигания и уезжали кататься. После они бросали угнанный автомобиль.

Отмечается, что иногда группировка похищала ценные вещи, а некоторые машины после инцидента имели существенные механические повреждения. Предполагается, что преступления сексуального характера старший из обвиняемых совершил в 2020 году в отношении своей несовершеннолетней знакомой.

Однако перспектива привлечения к уголовной ответственности, похоже, мало беспокоила парней, надеявшихся на свою безнаказанность ввиду молодого возраста,отметили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, 29 декабря в селе Новоалексеевское под Первоуральском мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пациентке.

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