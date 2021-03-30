От взрыва бочки в здании автосалона в Екатеринбурге пострадал мужчина

От взрыва бочки в здании автосалона в Екатеринбурге пострадал мужчина
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: Пресс-служба СК по Свердловской области
СКР организовал проверку из-за пострадавшего от взрыва бочки мужчины в здании автосалона в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием предварительно установлено, что мужчина с помощью угловой шлифовальной машины пытался распилить пустую 200-литровую бочку. В ней ранее содержались горючие материалы. От нагрева и искр пары горючего взорвались.

Фото:Пресс-служба СК по Свердловской области

В результате происшествия в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой мужчина был госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

Напомним, 29 марта сообщалось о мужчине, пострадавшем из-за взрыва канистры с бензином в жилом доме в Екатеринбурге. 31-летний свердловчанин был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела.

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