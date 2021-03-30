Полиция и МЧС вскрывают двери в Среднеуральском женском монастыре

Причиной инцидента стало сообщение о том, что на территории монастыря было запущено организованное питание, сообщает Ура.ру со ссылкой на адвоката отца Сергия Павла Бабикова. Теперь полицейские пытаются найти признаки преступления по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Спасатели также готовятся вскрывать трапезную.
История с женским монастырем — это весьма длительная «Санта-Барбара», и последняя серия, думаю, будет тогда, когда будет найден главный фигурант этой скандальной темы,заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, 18 марта стало известно, что два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы прибыли в Среднеуральский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители.