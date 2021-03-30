Тагильчанин заставил жену соврать полицейским и попал в тюрьму

Тагильчанин заставил жену соврать полицейским и попал в тюрьму
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Тагильчанина осудили за принуждение к даче ложны показаний своей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что в отношении 36-летнего жителя Нижнего Тагила расследовались уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством), статьи 117 УК РФ (Истязание) в отношении своей жены.

На период рассмотрения дел супруга переехала от мужа к подруге, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

13 января 2020 года преступник случайно встретил свою супругу на улице, и силой утащил в безлюдное место в частном секторе. Там он нанес ей два удара кулаком в голову и угрожал ей убийством, если она не изменит показания. Она ответила супругу согласием, но следователю сообщила о произошедшем.

Суд признал виновным тагильчанина по части 3 статьи 309 УК РФ (Понуждение потерпевшего к даче ложных показаний, а равно принуждение указанного лица к уклонению от дачи показания, соединенное с угрозой убийством, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, жителю Первоуральска грозит 18 лет за убийство собственной жены в здании суда. Вячеслав Попов напал с ножом на свою сожительницу и нанес ей не менее 13 ударов. Женщина, получившая серьезные ранения в грудь, голову и шею сумела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание. Он своим телом закрыл пострадавшую от нападавшего, но также получил несколько ранений. От смертельных травм его спас бронежилет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судприговоробвинительный приговоругрозыженаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы