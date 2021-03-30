Тагильчанин заставил жену соврать полицейским и попал в тюрьму

Следствием установлено, что в отношении 36-летнего жителя Нижнего Тагила расследовались уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством), статьи 117 УК РФ (Истязание) в отношении своей жены.
На период рассмотрения дел супруга переехала от мужа к подруге, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
13 января 2020 года преступник случайно встретил свою супругу на улице, и силой утащил в безлюдное место в частном секторе. Там он нанес ей два удара кулаком в голову и угрожал ей убийством, если она не изменит показания. Она ответила супругу согласием, но следователю сообщила о произошедшем.
Суд признал виновным тагильчанина по части 3 статьи 309 УК РФ (Понуждение потерпевшего к даче ложных показаний, а равно принуждение указанного лица к уклонению от дачи показания, соединенное с угрозой убийством, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, жителю Первоуральска грозит 18 лет за убийство собственной жены в здании суда. Вячеслав Попов напал с ножом на свою сожительницу и нанес ей не менее 13 ударов. Женщина, получившая серьезные ранения в грудь, голову и шею сумела добежать до пристава, дежурившего на входе в здание. Он своим телом закрыл пострадавшую от нападавшего, но также получил несколько ранений. От смертельных травм его спас бронежилет.