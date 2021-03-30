Уральский майор подозревается в сговоре с бомжом ради повышения раскрываемости

На 38-летнего начальника службы участковых уполномоченных одного из отделов полиции УМВД по Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов хотел поднять раскрываемость в сфере незаконного хранения взрывчатых веществ и для этого обратился к бездомному мужчине, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. В конце февраля майор прибыл на теплотрассу, которая расположена на Сибирском тракте. Там он заплатим бомжу две тысячи рублей и отдал ему примерно 250 граммов пороха. Позже на бездомного возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ). Однако о поступке полицейского узнали, в результате чего на него завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также по данному делу в качестве подозреваемых проходят еще два полицейских. На данный момент стражи порядка были отстранены от исполнения служебных обязанностей, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Если вина будет доказана, их уволят из системы МВД по отрицательным мотивам, а также они понесут уголовную ответственность. Напомним, из-за взятки в два миллиона рублей под суд пойдут два полицейских, посредник и директор уральского завода. За 2 млн взятки двое полицейских и директор завода на Урале пойдут под суд

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