Уральский майор подозревается в сговоре с бомжом ради повышения раскрываемости

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов хотел поднять раскрываемость в сфере незаконного хранения взрывчатых веществ и для этого обратился к бездомному мужчине, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. В конце февраля майор прибыл на теплотрассу, которая расположена на Сибирском тракте. Там он заплатим бомжу две тысячи рублей и отдал ему примерно 250 граммов пороха. Позже на бездомного возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ).
Однако о поступке полицейского узнали, в результате чего на него завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также по данному делу в качестве подозреваемых проходят еще два полицейских.
На данный момент стражи порядка были отстранены от исполнения служебных обязанностей, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Если вина будет доказана, их уволят из системы МВД по отрицательным мотивам, а также они понесут уголовную ответственность.
Напомним, из-за взятки в два миллиона рублей под суд пойдут два полицейских, посредник и директор уральского завода.