Конструкция детской площадки рухнула на школьника в Екатеринбурге

11-летний мальчик в Екатеринбурге получил травмы в результате обрушения конструкции детской площадки; его мама обратилась в полицию.

В Екатеринбурге 11-летний школьник пострадал во время катания на качелях. Инцидент произошел по адресу: улица Таганская, 51А, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму мальчика. На опубликованных в Сети кадрах видно, что ребенок сильно раскачался. В какой-то момент конструкция рухнула, и школьник упал на землю. По предварительным данным, ребенок сильно не пострадал. Он отделался ссадинами. Мама мальчика после случившегося обратилась в полицию. Ранее сообщалось, что пенсионерка выпала из окна центра социального обслуживания в Волчанске. Женщина скончалась, возбуждено уголовное дело.

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