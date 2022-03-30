Конструкция детской площадки рухнула на школьника в Екатеринбурге

Конструкция детской площадки рухнула на школьника в Екатеринбурге
Конструкция детской площадки рухнула на школьника в Екатеринбурге
Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: pixabay.com
11-летний мальчик в Екатеринбурге получил травмы в результате обрушения конструкции детской площадки; его мама обратилась в полицию.

В Екатеринбурге 11-летний школьник пострадал во время катания на качелях. Инцидент произошел по адресу: улица Таганская, 51А, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму мальчика.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что ребенок сильно раскачался. В какой-то момент конструкция рухнула, и школьник упал на землю.

По предварительным данным, ребенок сильно не пострадал. Он отделался ссадинами.

Мама мальчика после случившегося обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что пенсионерка выпала из окна центра социального обслуживания в Волчанске. Женщина скончалась, возбуждено уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детская площадкашкольникнесчастный случай
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы