Конструкция детской площадки рухнула на школьника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11-летний школьник пострадал во время катания на качелях. Инцидент произошел по адресу: улица Таганская, 51А, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму мальчика.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что ребенок сильно раскачался. В какой-то момент конструкция рухнула, и школьник упал на землю.
По предварительным данным, ребенок сильно не пострадал. Он отделался ссадинами.
Мама мальчика после случившегося обратилась в полицию.
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