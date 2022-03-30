В Екатеринбурге тиктокеры потушили Вечный огонь снегом

Юноша и девушка в Екатеринбурге потушили Вечный огонь на мемориале жертвам политических репрессий по адресу: Московский тракт, 2.
Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, и подростков задержали, пишет Ura.ru.
Девушка сообщила правоохранителям, что вспомнила ролик из TikTok и захотела проверить, удастся ли потушить Вечный огонь. Вместе с товарищем они забросали огонь снегом, и он погас.
После этого пара поспешно удалилась.
Как оказалось, юная екатеринбурженка нигде не учится и не работает. Ее друг ходит в вечернюю школу. Оба уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Юношу доставляли в полицию за магазинную кражу, а его подругу - за драку.
Сейчас с подростками работают сотрудники ПДН и сыщики из центра по противодействию экстремизму. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.