В Екатеринбурге тиктокеры потушили Вечный огонь снегом

В Екатеринбурге тиктокеры потушили Вечный огонь снегом
В Екатеринбурге тиктокеры потушили Вечный огонь снегом
Сегодня, 20:47ПроисшествияФото: pixabay.com
Полиция Екатеринбурга задержала двоих подростков, которые забросали снежками Вечный огонь на мемориале жертвам политических репрессий.

Юноша и девушка в Екатеринбурге потушили Вечный огонь на мемориале жертвам политических репрессий по адресу: Московский тракт, 2.

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, и подростков задержали, пишет Ura.ru.

Девушка сообщила правоохранителям, что вспомнила ролик из TikTok и захотела проверить, удастся ли потушить Вечный огонь. Вместе с товарищем они забросали огонь снегом, и он погас.

После этого пара поспешно удалилась.

Как оказалось, юная екатеринбурженка нигде не учится и не работает. Ее друг ходит в вечернюю школу. Оба уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Юношу доставляли в полицию за магазинную кражу, а его подругу - за драку.

Сейчас с подростками работают сотрудники ПДН и сыщики из центра по противодействию экстремизму. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о вандализме.

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Екатеринбург
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