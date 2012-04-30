Инспектора ДПС не отстранили от управления автомобилем пьяного водителя. Позже он погиб в ДТП

В результате этого ДТП пострадали 5 пассажиров и погиб 24-летний водитель «семерки» Виталий Витязь. А в настоящее время стало известно, что погибший водитель был незадолго до происшествия остановлен инспекторами ДПС из Екатеринбурга. Они составили протокол о нарушении (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) и отпустили водителя. Виталия не только не отстранили от управления автомобилем, но и отдали хозяину ключи от транспортного средства, вместо постановки его на штрафстоянку.