В Качканаре задержан подозреваемый в педофилии 53-летний мужчина

Как считает следствие, подозреваемый в течение 2 месяцев в начале 2012 года совершал развратные действия в отношении двух малолетних детей (девочки 2004 г.р. и мальчика 2006 г.р.), отцом которых является давний знакомый подозреваемого. Перед этим подозреваемый изрядно выпивал с их отцом, после чего отец засыпал, а 53-летний (и ранее уже судимый) мужчина не только показывал маленьким детям порнографические фильмы, но и совершал иные развратные действия. Известно, что прошлая судимость у него была за изнасилование.