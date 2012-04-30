В Качканаре задержан подозреваемый в педофилии 53-летний мужчина
В Качканаре следсвенным отделом возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Подозреваемый - 53-летний житель поселка Лобва Новолялинского городского округа. Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.
Мужчина подозревается в развратных действиях, совершенных в отношении лиц, заведомо не достигших 12-летнего возраста.
Как считает следствие, подозреваемый в течение 2 месяцев в начале 2012 года совершал развратные действия в отношении двух малолетних детей (девочки 2004 г.р. и мальчика 2006 г.р.), отцом которых является давний знакомый подозреваемого. Перед этим подозреваемый изрядно выпивал с их отцом, после чего отец засыпал, а 53-летний (и ранее уже судимый) мужчина не только показывал маленьким детям порнографические фильмы, но и совершал иные развратные действия. Известно, что прошлая судимость у него была за изнасилование.
Сейчас подозреваемый задержан, также решается вопрос о заключении его под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.
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