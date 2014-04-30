Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле горела «Газель»

Оказалось, что на площади в 1 квадратный метр поврежден моторный отсек грузового автомобиля «Газель». Причина и ущерб устанавливаются. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Однако огонь успели побороть до прибытия пожарных подразделений.