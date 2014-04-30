Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле горела «Газель»
30 апреля 2014, 10:24Происшествия
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Сегодняшней ночью, в 3:00 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре по улице Черных недалеко от дома №40.
Оказалось, что на площади в 1 квадратный метр поврежден моторный отсек грузового автомобиля «Газель». Причина и ущерб устанавливаются. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Однако огонь успели побороть до прибытия пожарных подразделений.
Был ли это поджог, еще предстоит выяснить.
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