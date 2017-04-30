Полицейские экстренно сопроводили автомобиль с задыхающимся ребенком до медучреждения в Первоуральске
30 апреля 2017, 10:15Происшествия
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Родители девочки из Первоуральска попросили объявить благодарность сотрудникам ГИБДД Первоуральска, которые оказали им содействие в экстренной ситуации.
Как сообщается на сайте МВД, в момент выполнения служебных обязанностей экипаж ДПС заметил на дороге машину, которая странно себя вела – постоянно меняла полосы, подавала звуковые сигналы. Водитель автомобиля заметил полицейских и обратился к ним за помощью. Оказалось, что он везет в больницу дочь, которая неожиданно стала задыхаться и терять сознание.
Полицейские оценили серьезность ситуации и организовали сопровождение до медучреждения.
Сейчас девочке ничего не угрожает, благодаря помощи правоохранителей и экстренным действиям медиков.
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