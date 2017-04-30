Ранее пропавший житель Екатеринбурга найден мертвым на трассе (ФОТО)
30 апреля 2017, 11:00Происшествия
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Пропавший житель Екатеринбурга погиб под колесами автомобиля. Погибшего обнаружили на краю обочины на Полевском тракте.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что поисковый отряд разыскивает пожилого мужчину, который страдает провалами в памяти. Мужчина вышел из дома и пропал, об этом сообщила его супруга.
Как пишет Е1, разыскиваемый каким-то образом оказался на трассе, где его насмерть сбила неустановленная машина. Водитель с места ДТП скрылся. На месте инцидента обнаружены куски бампера, по которым правоохранители попытаются найти автомобиль.
Сотрудники ГИБДД уточнили, что на месте наезда отсутствует освещение, а ДТП произошло в темное время суток.
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Фото: Е1
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