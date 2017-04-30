Водитель из Сосьвы из-за пьяной езды попал в ДТП и погиб на месте
30 апреля 2017, 09:45Происшествия
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В Сосьве произошло ДТП, которое унесло жизнь пьяного водителя. Стаж вождения у мужчины составлял 34 года.
Как пишет Е1, с погибшим в машине ехали еще двое – мужчина и женщина, они не пострадали. Участники ДТП сообщили, что вместе распивали алкоголь, а потом их товарищ предложил поехать к нему на его автомашине. Погибший превысил скорость и не справился с управлением. ТС вылетело на обочину и перевернулось.
Водитель скончался на месте.
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