27-летний тагильчанин задержан с «синтетикой» в квартире на улице Чайковского
30 апреля, 16:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле в минувшую субботу был задержан 27-летний местный житель, у которого был изъят синтетический наркотик в размере 0,16 граммов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Задержание произошло в квартире в одном из домов по улице Чайковского.
В полиции сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Молодого человека отпустили под подписку о невыезде, передаёт «Вечерний Екатеринбург».
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