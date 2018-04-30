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Автобус с уральскими туристами съехал в кювет и перевернулся по пути в Казань (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автобус с уральскими туристами съехал в кювет и перевернулся по пути в Казань (ФОТО)

30 апреля, 16:00Происшествия
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