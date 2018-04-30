Улетел в кювет: человек погиб в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
30 апреля, 11:50Происшествия
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30 апреля между поселком Николо-Павловский и коллективным садом Междуречье под Нижний Тагилом на 4-м километре машина вылетела в кювет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль снес ограждение и упал с обочины. Один человек погиб. На месте работают сотрудники полиции. Более подробная информация появится позднее.
Машину снесло в кювет, тормозной путь большой. Она упала с обочины. Есть погибший, но его уже увезли рассказал Tagilcity.ru очевидец ДТП.
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