Улетел в кювет: человек погиб в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

Автомобиль снес ограждение и упал с обочины. Один человек погиб. На месте работают сотрудники полиции. Более подробная информация появится позднее.

Машину снесло в кювет, тормозной путь большой. Она упала с обочины. Есть погибший, но его уже увезли рассказал Tagilcity.ru очевидец ДТП.