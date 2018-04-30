Забор упал на 3 автомобиля в Екатеринбурге из-за сильного ветра (ВИДЕО)

Очевидец рассказал, что в это время на улице был сильный порывистый ветер. Конструкция забора, ограждавшего стройку неподалеку, не выдержала и часть ее упала на автомобили. У Toyota - вмятина на крыше, у Kia поврежден багажник, у Opel пробито лобовое стекло, передает сетевое издание «E1».