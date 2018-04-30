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Забор упал на 3 автомобиля в Екатеринбурге из-за сильного ветра (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Забор упал на 3 автомобиля в Екатеринбурге из-за сильного ветра (ВИДЕО)

30 апреля, 12:25Происшествия
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