Жительница Нижнего Новгорода убила и сожгла двух своих детей (ВИДЕО)

27 апреля на овощебазе в Семёновском районе Нижегородской области на месте пожара в заброшенном здании были обнаружены трупы двух детей. По информации правоохранительных органов, благодаря показаниям свидетеля удалось задержать подозреваемую в совершении убийства и поджога. Ею оказалась местная жительница, мать погибших детей, Елена Каримова.

Как сообщает Life.ru, женщина созналась в том, что убила свою четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына. Сделала она это по причине того, что не могла обеспечить детей всем необходимым. На данный момент Елена Каримова находится под стражей.

За день до убийства подозреваемая выложила в социальной сети Instagram ролик с детьми. На кадрах она едет с дочерью и сыном в машине, и слушает трогательную песню «Мама».