Два человека пострадали из-за падения навеса на рынке в Екатеринбурге

Алюминиевый навес упал на посетителей рынка на ул. Бардина. По предварительным данным, 45-летняя женщина получила травму головы, 71-летняя пенсионерка – травму головы и перелом позвоночника.

Одна из женщин после осмотра медиков была отпущена домой, вторая была госпитализирована. В пресс-службе УМВД РФ города пояснили, что по факту падения навеса начата проверка.