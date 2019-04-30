Два человека пострадали из-за падения навеса на рынке в Екатеринбурге
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: Е1.ru
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Навес на мини-рынке рухнул под тяжестью снега, в результате чего две женщины получили травмы, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Алюминиевый навес упал на посетителей рынка на ул. Бардина. По предварительным данным, 45-летняя женщина получила травму головы, 71-летняя пенсионерка – травму головы и перелом позвоночника.
Одна из женщин после осмотра медиков была отпущена домой, вторая была госпитализирована. В пресс-службе УМВД РФ города пояснили, что по факту падения навеса начата проверка.
В администрации города заявили, что рынок находится в стадии демонтажа и торговая деятельность должна была быть прекращена.
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