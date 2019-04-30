Три заброшенных здания горели в Свердловской области минувшим вечером

Первый пожар произошел в 20.19 на улице Абоимова в Краснотурьинске. Там в заброшенном здании загорелся мусор, пламя распространилось на 20 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Следом произошел пожар в Североуральске на улице 50 лет СУБРа. Там на площади также 20 квадратных метров горел мусор в еще одном заброшенном строении.

Третий пожар произошел в заброшенном здании на улице Высокогорская в Нижнем Тагиле. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Горел мусор. В ликвидации пожара принимали участие шесть пожарных на двух спецмашинах. В трех пожарах никто не пострадал.