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Три заброшенных здания горели в Свердловской области минувшим вечером
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три заброшенных здания горели в Свердловской области минувшим вечером

Сегодня, 09:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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