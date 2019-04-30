В Екатеринбурге ветеран ВОВ через прокуратуру добился получения соцвыплаты
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ветеран Великой Отечественной войны получил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей только после вмешательства надзорных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Управление пенсионного фонда России в Чкаловском районе Екатеринбурга отказало ветерану в получении единовременной выплаты в связи с 73-й годовщиной Победы в ВОВ, указ о которой подписал президент РФ Владимир Путин.
Пенсионер участвовал в военном конфликте между СССР и Китаем на острове Даманский в 1969 году. В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» участники боевых действий 1969 года относятся к ветеранам Великой Отечественной войны.
Таким образом, прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя отменить постановление Пенсионного фонда. Чкаловский райсуд удовлетворил иск в полном объеме.
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