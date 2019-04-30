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В Екатеринбурге ветеран ВОВ через прокуратуру добился получения соцвыплаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге ветеран ВОВ через прокуратуру добился получения соцвыплаты

Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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