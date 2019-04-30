В Екатеринбурге ветеран ВОВ через прокуратуру добился получения соцвыплаты

Управление пенсионного фонда России в Чкаловском районе Екатеринбурга отказало ветерану в получении единовременной выплаты в связи с 73-й годовщиной Победы в ВОВ, указ о которой подписал президент РФ Владимир Путин.

Пенсионер участвовал в военном конфликте между СССР и Китаем на острове Даманский в 1969 году. В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» участники боевых действий 1969 года относятся к ветеранам Великой Отечественной войны.