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В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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