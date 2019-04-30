В Нижнем Тагиле фельдшер-взяточница заплатит штраф 60 тысяч рублей

По двум эпизодам квалификация осталась прежней - мелкое взяточничество. Два других (служебный подлог) переквалифицировали со второй на первую часть ст. 292 УК РФ. По совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей,рассказали TagilCity.ru в Дзержинском райсуде.

По версии следствия, тагильчанка продала листки нетрудоспособности пациентам, когда замещала участкового терапевта. За каждый день «болезни» женщина по 200 рублей. Общая сумма взятки за оба больничных составила 1800 рублей. Преступление выявили полицейские в октябре 2018 года. Приговор в законную силу не вступил.