НАК опубликовал видео с места спецоперации по предотвращению терактов в Екатеринбурге

На кадрах видно, что возле подъезда к частным домам стоит много автомобилей. Также в объектив видеокамеры попала перестрелка силовиков с подозреваемыми в подготовке террористического акта и осмотр места происшествия.

Напомним, сегодня ночью в Екатеринбурге, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ФСБ получили информацию о местонахождении группы лиц, которая предположительно причастна к террористической деятельности. Подозреваемые были обнаружены в частном доме в Чкаловском районе города. Дом был оцеплен, а жители эвакуированы. На предложение сдаться был открыт огонь. В результате трое подозреваемых были обезврежены. Как заявили позже в НАК, они являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.