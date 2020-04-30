В Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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ФСБ России, в рамках контртеррористической операции, предотвратила в Екатеринбурге подготовку террактов, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, в ходе операции были нейтрализованы трое террористов, причастных к террористический деятельности.
Также сообщается, что на месте проведения операции были найдены самодельные взрывные устройства, боеприпасы и оружие.
Ранее в Екатеринбурге и Арамильском городском округе был введен режим КТО.
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