В Нижнем Тагиле ночью неизвестные ограбили «Эльдорадо» в ТЦ DEPO

По словам источника издания, хищение было совершено в ночь на 29 апреля. Неизвестные проникли через запасной ход на территорию торгового центра. Они проследовали до супермаркета «Эльдорадо», разбили витражные стекла и проникли в торговый зал. С ближайшей витрины с телефонами злоумышленники взяли 10 смартфонов IPhone и еще два Samsung. Для этого полка также была разбита. Похитители скрылись до приезда бригады быстрого реагирования.