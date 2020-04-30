В Нижнем Тагиле ночью неизвестные ограбили «Эльдорадо» в ТЦ DEPO
В Нижнем Тагиле ночью неизвестные совершили ограбление в магазине бытовой техники «Эльдорадо», расположенном в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе, сообщает ИА «Все Новости».
На данный момент подозреваемые разыскиваются.
По словам источника издания, хищение было совершено в ночь на 29 апреля. Неизвестные проникли через запасной ход на территорию торгового центра. Они проследовали до супермаркета «Эльдорадо», разбили витражные стекла и проникли в торговый зал. С ближайшей витрины с телефонами злоумышленники взяли 10 смартфонов IPhone и еще два Samsung. Для этого полка также была разбита. Похитители скрылись до приезда бригады быстрого реагирования.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» данные подтвердили. Там отметили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
На данный момент полиция осмотрела место преступления и проводит следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых.