Два человека погибли в пожаре в Красноуфимске

Мужчина и женщина погибли в пожаре в трехквартирном доме в Красноуфимске в ночь на 30 апреля. По предварительным данным возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Сообщение о пожаре на улице Вокзальная в Красноуфимске поступило на пульт диспетчера около полуночи. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось бороться с огнем, распространившимся на площади 50 квадратных метров. Сгорели часть кровли, веранда и комната квартиры в одноэтажном, 3-квартирном частном жилом доме. Через 11 минут после прибытия пожар был локализован, а в 00.24 ликвидировано открытое горение, — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. При тушении пожара в одной из комнат были обнаружены тела мужчины, 1979 года рождения и женщины, 1976 года рождения. Как отметили в региональном ГУ МВД, установить личности погибших не составило труда. Это гражданин Миниянов и гражданка Алешкова, оба неработающие и не судимые. Трагедия произошла в одноэтажном доме, по предварительным данным, из-за не потушенной сигареты. Оперуполномоченные обнаружили в очаге возгорания ёмкость из-под водки, которая, возможно, и способствовала данной трагедии, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По данному инциденту в прокуратуре организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о противопожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, в ночь на 27 апреля хозяин квартиры погиб при пожаре на улице Лебяжинская в Нижнем Тагиле. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курени. Хозяин квартиры погиб при пожаре на Лебяжке в Нижнем Тагиле

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