Еще один автомобиль обстрелян неизвестными под Первоуральском

В третий раз за неделю на дорогах Свердловской области неизвестные обстреливают автомобили из пневматического оружия.
Очередной инцидент произошел на выезде из Первоуральска 29 апреля, сообщает Е1. Причем на том же участке дороги, где 26 апреля подвергся обстрелу Mercedes жителя Екатеринбурга.
Расстояние между инцидентами примерно от 500 м до 1 км. По автомобилям стреляют сбоку. В стекла, рассказал изданию пострадавший.
Напомним, в понедельник, 26 апреля неизвестный обстрелял Mercedes жителя Екатеринбурга на выезде из Первоуральска. Пострадавший уверяет, что стреляли из белого внедорожника.