Пьяный пассажир напал на женщину — водителя такси в Нижнем Тагиле. Он не только избил ее, но и повредил автомобиль. За это дебошира оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Инцидент произошел около 03.00 часов ночи 3 апреля, когда женщина на своем Hyundai i20 прибыла на очередной вызов. К ней в такси сели два пассажира — девушка и молодой человек, который был сильно пьян. В какой-то момент неадекватный мужчина набросился на водителя и избил женщину, повредив при этом машину. В полиции, куда пострадавшая написала заявление, уголовное дело не возбудили, так-как побои оказались не такими серьезными. Однако составили два административных протокола — за нанесение побоев и за уничтожение или повреждение чужого имущества, рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское». По решению суда дебошира за нанесение побоев на 5 тысяч рублей, а за повреждение машины на 500 рублей. Потерпевшая намерена добиться возмещения морального ущерба в частном порядке, ведь по словам женщины — таксиста, ущерб, нанесенный автомобилю, составил 58 тысяч рублей. Также она будет требовать компенсацию морального ущерба для себя в размере 150 тысяч рублей. Напомним, в середине марта трое молодых людей напали на водителя трамвая в Екатеринбурге и избили его. Причиной конфликта стало якобы сделанное замечание, которое сделал им водитель за пинок вагона. Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter