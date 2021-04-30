На женщину — водителя такси напал пассажир в Нижнем Тагиле и отделался штрафом

На женщину — водителя такси напал пассажир в Нижнем Тагиле и отделался штрафом
На женщину — водителя такси напал пассажир в Нижнем Тагиле и отделался штрафом
Сегодня, 14:33ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пьяный пассажир напал на женщину — водителя такси в Нижнем Тагиле. Он не только избил ее, но и повредил автомобиль. За это дебошира оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Инцидент произошел около 03.00 часов ночи 3 апреля, когда женщина на своем Hyundai i20 прибыла на очередной вызов. К ней в такси сели два пассажира — девушка и молодой человек, который был сильно пьян.

В какой-то момент неадекватный мужчина набросился на водителя и избил женщину, повредив при этом машину.

В полиции, куда пострадавшая написала заявление, уголовное дело не возбудили, так-как побои оказались не такими серьезными. Однако составили два административных протокола — за нанесение побоев и за уничтожение или повреждение чужого имущества, рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское».

По решению суда дебошира за нанесение побоев на 5 тысяч рублей, а за повреждение машины на 500 рублей.

Потерпевшая намерена добиться возмещения морального ущерба в частном порядке, ведь по словам женщины — таксиста, ущерб, нанесенный автомобилю, составил 58 тысяч рублей. Также она будет требовать компенсацию морального ущерба для себя в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, в середине марта трое молодых людей напали на водителя трамвая в Екатеринбурге и избили его. Причиной конфликта стало якобы сделанное замечание, которое сделал им водитель за пинок вагона.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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