Плохо разговаривающий инвалид пропал в Нижнем Тагиле

30 апреля, около 14.00, мужчина ушел из дома на улице Газетная, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Около 18.00 сестра инвалида обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она сообщила, что брат пошел погулять, но когда он не вернулся спустя длительное время, женщина отправилась его искать. В округе тагильчанина обнаружить не удалось.