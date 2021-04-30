Плохо разговаривающий инвалид пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Плохо разговаривающий инвалид пропал в Нижнем Тагиле

Полицией Нижнего Тагила разыскивается Финодеев Максим Сергеевич 1975 года рождения. Пропавший является инвалидом.

30 апреля, около 14.00, мужчина ушел из дома на улице Газетная, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Около 18.00 сестра инвалида обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она сообщила, что брат пошел погулять, но когда он не вернулся спустя длительное время, женщина отправилась его искать. В округе тагильчанина обнаружить не удалось.

Мужчина плохо разговаривает и плохо ориентируется, о себе ничего сказать не сможет,подчеркнули в пресс-службе.

На данный момент в отделе полиции № 16 была организована проверка, также к поискам присоединились волонтеры.

Всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о его местонахождении, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или 102 с любого оператора сотовой связи.

Фото:Поисковый отряд «Скорпион»

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