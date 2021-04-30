Раньше уходил из дома: 17-летний парень два дня разыскивается в Свердловской области

Раньше уходил из дома: 17-летний парень два дня разыскивается в Свердловской области
Раньше уходил из дома: 17-летний парень два дня разыскивается в Свердловской области
Сегодня, 21:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
17-летний Прокофьев Никита Константинович разыскивается в Свердловской области. 28 апреля, около 22.00, подросток ушел из дома в Екатеринбурге. С тех пор информация о его местонахождении неизвестна.

На поиски несовершеннолетнего отправился личный состав полиции. Отмечается, что раньше подросток уже уходил из дома.

Уралец имеет рост 180 сантиметров, худощавое телосложение и короткие русые волосы. В день пропажи был одет в черную куртку без капюшона, толстовку, темные спортивные штаны и кроссовки темно-синего цвета, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

Фото:УМВД России по Екатеринбургу

Напомним, 83-летнего рыбака, пропавшего 23 апреля, продолжают искать полицейские, спасатели и волонтеры под Новоуральском.

Сюжеты:
Екатеринбург
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