Раньше уходил из дома: 17-летний парень два дня разыскивается в Свердловской области

На поиски несовершеннолетнего отправился личный состав полиции. Отмечается, что раньше подросток уже уходил из дома.
Уралец имеет рост 180 сантиметров, худощавое телосложение и короткие русые волосы. В день пропажи был одет в черную куртку без капюшона, толстовку, темные спортивные штаны и кроссовки темно-синего цвета, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, 83-летнего рыбака, пропавшего 23 апреля, продолжают искать полицейские, спасатели и волонтеры под Новоуральском.