Раньше уходил из дома: 17-летний парень два дня разыскивается в Свердловской области

17-летний Прокофьев Никита Константинович разыскивается в Свердловской области. 28 апреля, около 22.00, подросток ушел из дома в Екатеринбурге. С тех пор информация о его местонахождении неизвестна.

На поиски несовершеннолетнего отправился личный состав полиции. Отмечается, что раньше подросток уже уходил из дома. Уралец имеет рост 180 сантиметров, худощавое телосложение и короткие русые волосы. В день пропажи был одет в черную куртку без капюшона, толстовку, темные спортивные штаны и кроссовки темно-синего цвета, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу. Фото: УМВД России по Екатеринбургу Напомним, 83-летнего рыбака, пропавшего 23 апреля, продолжают искать полицейские, спасатели и волонтеры под Новоуральском. Уже неделю 83-летнего рыбака-любителя ищут в Свердловской области

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